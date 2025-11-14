Haberler

Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen uçakta şehit olan askerler için Ankara'da tören düzenlendi

Güncelleme:
Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerler için başkentte tören düzenlendi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait 68-1609 kuyruk numaralı C-130 tipi askeri kargo uçağı, 11 Kasım'da Azerbaycan-Gürcistan sınırına düşmüş ve 20 asker şehit olmuştu.

Şehitler için Ankara'daki Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Daha sonra Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hafız Osman Şahin, şehitler için dua etti.

Künyeleri okunduktan sonra uçaklara taşınan şehitlerin naaşları memleketlerine uğurlandı.

Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, milletvekilleri, TSK Komuta Kademesi, Ankara Valisi Vasip Şahin, Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Namig İslamzade, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov ile şehit askerlerin aileleri katıldı.

Şehit askerlerin kimlik bilgileri ise şu şekilde:

"Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz, Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu, Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen, Hava Pilot Üsteğmen Cüneyt Kandemir, Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan, Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Cem Dolapci, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın"

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel
