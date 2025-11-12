Azerbaycan-Gürcistan Sınırında Düşen Askeri Uçağın Enkazında İncelemelere Başlandı
Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağının enkazında arama kurtarma ve kaza kırım ekiplerinin incelemelerine başladığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan- Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağının enkazında arama kurtarma ve kaza kırım ekibinin incelemelerine başladığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Azerbaycan- Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağımızın enkazında arama kurtarma ve kaza kırım ekibinin incelemelerine Gürcistan makamları ile koordineli olarak 06.30'da başlanmıştır."
Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel