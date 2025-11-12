Haberler

Azerbaycan-Gürcistan Sınırında Düşen Askeri Uçağın Enkazında İncelemelere Başlandı

Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağının enkazında arama kurtarma ve kaza kırım ekiplerinin incelemelerine başladığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Azerbaycan- Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağımızın enkazında arama kurtarma ve kaza kırım ekibinin incelemelerine Gürcistan makamları ile koordineli olarak 06.30'da başlanmıştır."

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel
