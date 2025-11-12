Azerbaycan-Gürcistan Sınırında Düşen Askeri Uçağın Enkazında İnceleme Başlatıldı
Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağının enkazında arama kurtarma ve kaza kırım ekiplerinin incelemelere başladığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan- Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağının enkazında arama kurtarma ve kaza kırım ekibinin incelemelere başladığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi;
"Azerbaycan- Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağımızın enkazında arama kurtarma ve kaza kırım ekibinin incelemelerine Gürcistan makamları ile koordineli olarak 06.30'da başlanmıştır."
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel