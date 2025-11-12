Haberler

Azerbaycan-Gürcistan Sınırında Düşen Askeri Uçağın Enkazında İnceleme Başlatıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağının enkazında arama kurtarma ve kaza kırım ekiplerinin incelemelere başladığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

"Azerbaycan- Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağımızın enkazında arama kurtarma ve kaza kırım ekibinin incelemelerine Gürcistan makamları ile koordineli olarak 06.30'da başlanmıştır."

