Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağının enkazında son şehit naaşına da ulaşıldı
Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağının enkazında yapılan arama çalışmaları sonucu son şehit naaşına da ulaşıldığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağımızın enkazında yapılan arama çalışmaları sonucunda 20'nci şehidimizin aziz naaşına ulaşılmıştır." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel