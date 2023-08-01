- Azerbaycan eski Başbakanı Hüseynov'un cenazesi memleketine gönderilecek

İSTANBUL - İstanbul Havalimanı'nda geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu hayatını kaybeden Azerbaycan eski Başbakanı Suret Hüseynov'un cenazesinin Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri tamamlandı. Hüseynov'un memleketi Azerbaycan Gence'de toprağa verileceği öğrenildi.

Azerbaycan eski başbakanlarından Sayın Suret Hüseynov, dün sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'nda geçirdiği rahatsızlık nedeniyle kaldırıldığı hastane hayatını kaybetti. Hüseynov'un cenazesi, otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hüseynov'un cenazesi Azerbaycan Bakü'ye götürülecek ve memleketi Gence'de toprağa verilecek.

Adli Tıp Kurumu'na gelen Hüseynov'un arkadaşı Sinan Kaya "Yaklaşık 6 ay önce Samsun'da stent taktırıp anjiyo olmuş. 1 yıl öncesine kadar sağlıklıydı. Stent sonrası safra kesesinde de problem olduğu söyleniyor. Aldırmak istemeyip Moskova'ya dönüş yapıyor. O süreçte sürekli olarak böbreklerinden rahatsızlanıp bir şey yememeye başlıyor. Bayağı bir kilo kaybı yaşıyor. Moldova'da doktor arkadaşına görünmek için bekliyor. Dün de o doktor arkadaşına gitmek için Moskova'dan İstanbul'a geliyor. Hava alanında kontrol noktasında sıra beklerken fenalaşıp kalp krizi geçiriyor. Daha sonra ambulans geliyor. Kalbi durmuş ama yolda tekrar çalışıyor. Hastaneye gittiğinde tekrar kalbi duruyor. Doktorlar müdahale ediyor. Ben o sırada haberi alınca Arnavutköy devlet hastanesine gittim. Başka bir hastaneye nakledelim diye uğraştık. Doktor arkadaşlarımla organize edip Bağcılarda Medipol Hastanesi'ne geçtik. Yolda da kötü olmuş. Doktorlar hastalığın kalp ile ilgili olduğunu düşünüyor ama midesi delinmiş. Böbrek rahatsızlığı ile beraber organ yetmezliği başlamış. Organ yetmezliğine bağlı kalp krizi geçirmiş. Bağcılar Medipol Hastanesi'ne girdikten yaklaşık 35 dakika sonra da vefat haberini aldık. Cenaze işlemleri yetişmediği için bu akşama kaldı. Normalde sabah uçağı ile Gence'ye götürecektik ama bu akşama kaldı. Annesinin yanına defnedilmek istiyordu. Bu akşam uçak ile Bakü'ye oradan da Gence'ye gidecek. Yarın Gence'de defnedilecek. Allah sevenlerine sabırlar versin" dedi.