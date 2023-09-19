Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait mühimmat deposunu vurdu
Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, başlatılan operasyon kapsamında Ermenistan ordusuna ait mühimmat deposunu vurdu.
Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, başlatılan operasyon kapsamında Ermenistan ordusuna ait mühimmat deposunu vurdu.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı açıklamasında "Ağdara istikametinde bulunan Ermeni silahlı kuvvetlerinin 5'inci savunma tugayına ait mühimmat depolarından biri imha edildi" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel