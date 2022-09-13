Azerbaycan: Ermenistan'ın amacı barış anlaşmasının imzalanmasını geciktirmek

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Uluslararası Askeri İşbirliği Dairesi Başkanı Tümgeneral Hüseyin Mahmudov, Ermenistan ordusunun sınırda Azerbaycan mevzilerini düzenli olarak ateş altına almasının asıl amacının, barış anlaşması imzalanmasını, aynı zamanda işgalden kurtarılmış bölgelerde yürütülen geniş çaplı imar ve yeniden yapılandırma çalışmalarını geciktirmek olduğunu bildirdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Mahmudov, Azerbaycan Cumhuriyeti'nde akredite olan yabancı askeri ataşelere Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin Daşkesen, Kelbecer ve Laçın istikametlerinde gerçekleştirdiği büyük çaplı provokasyonlar hakkında ayrıntılı bilgi verdi.

Mahmudov, "Ermenistan tarafının son zamanlarda söz konusu istikametlerde Azerbaycan mevzilerini düzenli olarak ateş altına almasının asıl amacının, barış anlaşması imzalanmasını, aynı zamanda işgalden kurtarılmış bölgelerde yürütülen geniş çaplı imar ve yeniden yapılandırma çalışmalarını geciktirmek olduğunu" belirtti.

Azerbaycan'ın 10 Kasım 2020 tarihli üçlü bildiriye bağlı olduğunu, sınırların belirlenmesi ve çizilmesi çalışmalarına başlanması ve iki ülke arasında barış anlaşması imzalanmasıyla bölgede huzurun tesis edilmesinden yana olduğunu ifade eden Mahmudov, karşı tarafın ise tam tersine, Azerbaycan topraklarına, birliklerin ikmal yollarına mayın döşeyerek bildiriye aykırı davranışlar sergilediğini kaydetti.

Mahmudov, Ermenistan'ın dünkü provokasyonları sonrasında Azerbaycan tarafından alınan cevap tedbirlerinin birliklerini ve işgalden kurtarılan bölgelerde imar çalışmalarında yer alan sivillerin güvenliğini sağlamaya yönelik olduğunu, çatışma ve kayıplardan Erivan yönetiminin sorumlu olduğunu vurguladı.

Ermenistan ordusu dün akşam saatlerinde sınırın Daşkesen, Kelbecer ve Laçın istikametlerinde geniş kapsamlı provokasyonda bulunmuş, Ermeni birliklerce Azerbaycan ordusunun mevzileri arasındaki arazilere ve yollara mayın döşenmişti. Bu durumu önlemek için Azerbaycan birliklerince alınan tedbirler neticesinde çatışmalar başlamıştı.

Yaşananların, 2. Karabağ Savaşı sonrasında Ermenistan ve Azerbaycan arasında meydana gelen en büyük çatışma olduğu belirtiliyor.