Azerbaycan, Ermenistan'da 'Nemesis' teröristlerine anıt yapılmasını kınadı

Azerbaycan, Ermeni Devrimci Federasyonu (Taşnak) tarafından 1920'li yıllarda Osmanlı siyasi ve askeri liderleri ile Azerbaycanlı siyasetçilere karşı gerçekleştirdiği suikastlardan oluşan ve "Nemesis" ismi verilen operasyona Ermenistan'da anıt yapılmasını kınadı.

Azerbaycan, Ermeni Devrimci Federasyonu (Taşnak) tarafından 1920'li yıllarda Osmanlı siyasi ve askeri liderleri ile Azerbaycanlı siyasetçilere karşı gerçekleştirdiği suikastlardan oluşan ve "Nemesis" ismi verilen operasyona Ermenistan'da anıt yapılmasını kınadı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Erivan'da 'Nemesis operasyonu' anıtı yapılmasını şiddetle kınıyoruz." denildi.

Açıklamada, anıtın Ermenistan'ın ilgili devlet kurumlarının izni ve onayı ile yapıldığı ve açılışta iktidar partisi yetkililerinin yer aldığı belirtilerek bu durumla Ermenistan'ın terör politikası ve tarih boyunca yürüttüğü terör eylemlerinin propagandasının yapıldığı kaydedildi.

Nemesis terör operasyonunda Osmanlı liderlerinin yanı sıra Azerbaycan'ın eski başbakanları Fetali Han Hoyski ile Nesib Bey Yusifbeyli, eski Parlamento Başkanı Hasan Bey Ağayev, eski İçişleri Bakanı Behbut Han Cavanşir gibi isimlerin de suikasta kurban gittiği hatırlatılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Terörün Ermenistan'da devlet politikası düzeyinde teşvik edilmesi, ASALA ve diğer Ermeni terör örgütlerinin 1970-1980 yıllarında dünyanın 22 ülkesinde 235'ten fazla terör eylemi gerçekleştirdikleri ve 24 Türk diplomatını öldürdüğü herkes tarafından bilinmektedir. 1980'lerin sonundan bu yana Ermenistan, metro ve otobüslerin bombalanması da dahil olmak üzere Azerbaycan'a karşı yaklaşık 30 büyük çaplı terör eylemi gerçekleştirdi ve siviller teröristler tarafından hedef alındı.

Terörün Ermenistan'da devlet politikası düzeyinde desteklenmesi uluslararası kamuoyu tarafından şiddetle kınanmalıdır. Bölgede barış ve huzurun sağlanması için Ermenistan terör siyasetine son vermelidir.

Ermeni terörizminin, aşırılıkçılığının, saldırgan ayrılıkçılığının ve ırk ayrımcılığının tüm biçimleri ve tezahürleriyle, hiçbir çifte standart olmaksızın kararlı bir şekilde mücadele edilmelidir.

Ermenistan'ın bu tür adımları, bu ülkenin Azerbaycan ve Türkiye ile devam eden normalleşme müzakerelerine ilişkin iddia ettiği 'samimiyet' ve 'iyi niyeti' ciddi şekilde sorgulamaktadır.

Barışa giden yol suç ve yanlışları daha fazla yüceltmekten değil, onları kabul etmekten geçiyor."

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da 25 Nisan'da, 1920'li yıllarda Osmanlı siyasi ve askeri liderleri ile Azerbaycanlı siyasetçilere karşı gerçekleştirilen suikastlardan oluşan ve "Nemesis" ismi verilen operasyonun anıtının açılışı yapılmıştı.