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Azerbaycan, Ermenilere ait askeri ekipmanları hedef aldı

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Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, başlatılan operasyon kapsamında Ermenistan ordusuna ait sığınak, ekipman ve radyo-teknik santrali vurdu.

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, başlatılan operasyon kapsamında Ermenistan ordusuna ait sığınak, ekipman ve radyo-teknik santrali vurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Ermenistan silahlı kuvvetleri birimlerine ait sığınak ve askeri teçhizatlar, askeri radyo-teknik santral etkisiz hale getirildi' denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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