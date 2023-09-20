Azerbaycan, Ermenilere ait askeri ekipmanları hedef aldı
Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, başlatılan operasyon kapsamında Ermenistan ordusuna ait sığınak, ekipman ve radyo-teknik santrali vurdu.
Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, başlatılan operasyon kapsamında Ermenistan ordusuna ait sığınak, ekipman ve radyo-teknik santrali vurdu.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Ermenistan silahlı kuvvetleri birimlerine ait sığınak ve askeri teçhizatlar, askeri radyo-teknik santral etkisiz hale getirildi' denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel