Azerbaycan, Enerji Güvenliğinde Öncü Rol Üstleniyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, çok sayıda ülkenin enerji güvenliğini sağladıklarını belirterek, " Azerbaycan, çeşitli hatlarla 12 ülkeye doğalgaz ihraç ediyor. Bu verilere göre biz dünyada ön sıralardayız." dedi.

Aliyev, Azerbaycan'ın Hankendi kentinde düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 17'nci Zirvesi'nde konuştu.

Azerbaycan'ın daha önce 2 kez EİT'in zirvesine Bakü'de ev sahipliği yaptığını hatırlatan Aliyev, bugünkü zirvenin Karabağ'da, Hankendi'de düzenlenmesinin özel anlamı olduğunu belirtti.

Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan topraklarda son yılda birkaç önemli uluslararası etkinlik düzenlediğini hatırlatarak, "Bugün ise EİT'in 17'nci Zirvesi, Hankendi'de yeni inşa edilmiş Kongre Merkezi'nde yapılıyor. İşgalden kurtarılan Karabağ ve Doğu Zengezur'da geniş kapsamlı imar ve ihya çalışmaları yürütülüyor. Ermenistan, Azerbaycan topraklarının yaklaşık yüzde 20'sini 30 yıl işgal altında tutmuş, etnik temizlik yapmış, 1 milyondan fazla soydaşımızı ata yurtlarından etmişti. Azerbaycan halkı ve devleti hiçbir zaman işgali kabullenmedi." diye konuştu.

İşgal altındaki toprakları gönüllü boşaltmasalar askeri yola başvuracakları hususunda Ermenistan'ı ve bu ülkeyi destekleyen devletleri defalarca uyardıklarını aktaran Aliyev, "Maalesef Ermenistan ve destekçileri bizim uyarılarımızı ciddiye almadılar ve sonunda pişman oldular. 2020'de Azerbaycan, Ermenistan'ı savaş meydanında darmadağın ederek 300'den fazla şehir ve köyü işgalden kurtardı." ifadelerini kullandı.

İşgal döneminde Azerbaycan'a 150 milyar dolar zarar verildi

Aliyev, Ermenistan'ın işgal döneminde Azerbaycan'a ait yerleşim birimlerini, kültürel ve dini anıtlarını yok ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"67 camiden 65'i Ermenistan tarafından yerle bir edildi. Kalan 2'si ise ciddi zarar gördü ve domuz ahırı olarak kullanıldı. Bu, İslam dünyası ve Müslümanlar için bir hakaretti. Mezarlıklar da vandalizme maruz kaldı. Devlet Komisyonu, işgal döneminde Azerbaycan'a verilen zararın yaklaşık 150 milyar dolar olduğunu hesapladı. Ermenistan, topraklarımıza 1 milyondan fazla mayın döşedi. 2. Karabağ Savaşı sonrasında yaklaşık 400 vatandaşımız mayın patlaması sonucu hayatını kaybetti ve ağır yaralandı."

Ermenistan'ın yerle bir ettiği şehir ve köyleri yeniden kurduklarını anlatan Aliyev, "Bugüne kadar 16 şehre göçmenlerin geri dönmesini sağladık. İşgalden kurtarılan topraklarda şimdi 50 binden fazla insan yaşıyor." bilgisini paylaştı.

Aliyev, Ermenistan'dan kovulan Azerbaycanlıların da geri dönmesi için çabalarını sürdürdüklerini bildirdi.

"Azerbaycan, bugün çok sayıda ülkenin enerji güvenliğini sağlamaktadır"

EİT üyesi ülkelerle ilişkilerini başarıyla sürdürdüklerini belirten Aliyev, EİT'in Azerbaycan'da yapılacak araştırma ve yeşil enerji merkezinin faaliyete başlaması hususundaki çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Aliyev, ekonomik alanda işbirliğini derinleştirmek için bugün müzakere edilecek konuların önem taşıdığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Azerbaycan'da çok olumlu yatırım ortamı mevcuttur. Son 20 yılda Azerbaycan ekonomisine 350 milyar dolardan fazla yatırım yapıldı. Bunun da yarısı yabancı sermayedir. Azerbaycan, bugün çok sayıda ülkenin enerji güvenliğini sağlamaktadır. Azerbaycan, çeşitli hatlarla 12 ülkeye doğalgaz ihraç ediyor. Bu verilere göre biz dünyada ön sıralardayız. Doğu-Batı ve Kuzey-Güney ulaşım koridorları Azerbaycan üzerinde geçiyor ve EİT üyesi ülkelerin çoğu bu koridorları kullanıyor. Bugünkü müzakerelerimizin faydalı olacağından ve ülkelerimizin gelişimine olumlu katkı sunacağından eminim."