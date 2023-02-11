AZERBAYCAN EKİPLERİ FATMA'YI 120 SAAT SONRA ENKAZDAN SAĞ OLARAK ÇIKARDI

KAHRAMANMARAŞ'ta görev yapan Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı'na bağlı ekipler, Fatma isimli bir depremzedeyi enkazdan çıkardı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Deprem için bölgede bulunan Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı'na bağlı arama kurtarma ekipleri de Hayrullah Mahallesi'nde bulunan Esençam Apartmanı B blokta enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürürken, 120 saat sonra bir kişiye ulaştı. Bugün saat 04.00 sıralarında ekipler, 50'li yaşlarda adı Fatma olan bir depremzedeye canlı olarak ulaştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilerken, kurtarılan depremzedenin, "Beni memleketimde öldü biliyorlar. 2 gün önce cenazem kalkmış haberim yok" dediği görüldü. Depremzeye yapılan ilk müdahalede hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.