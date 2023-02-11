Azerbaycan ekipleri, 120'nci saatte enkazdan kurtardı Güncel Haberler KAHRAMANMARAŞ'ta görev yapan Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı'na bağlı ekipler, 120 saat sonra Fatma isimli kadını enkazdan sağ çıkardı. KAHRAMANMARAŞ'ta görev yapan Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı'na bağlı ekipler, 120 saat sonra Fatma isimli kadını enkazdan sağ çıkardı. Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler sonrası arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Depremin merkez üssüne giden Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı'na bağlı arama-kurtarma ekipleri, Hayrullah Mahallesi'ndeki Esençam Apartmanı B Blok'ta, 50'li yaşlardaki adının Fatma olduğu öğrenilen kadını enkazdan 120'nci saatte kurtardı. Bu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Kurtarılan kadının, "Beni memleketimde öldü biliyorlar. 2 gün önce cenazem kalkmış, haberim yok" dediği duyuldu. İlk müdahalesi yapılan kadının hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Kahramanmaraş Azerbaycan Güncel Haberler

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