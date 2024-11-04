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Azerbaycan Eğitim Müsteşarı Nesibova'dan Büyükkılıç'a Ziyaret

Azerbaycan Eğitim Müsteşarı Nesibova'dan Büyükkılıç'a Ziyaret
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Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği Eğitim Müsteşarı Doç. Dr. Necibe Nesibova, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Ziyarette iki ülkenin kardeşliği vurgulandı.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği Eğitim Müsteşarı Doç. Dr. Necibe Nesibova, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç, Nesibova'yı makamında ağırladı.

Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, "İki devlet, tek millet kardeş ülkemiz, can Azerbaycan'ımızın Ankara Büyükelçiliği Eğitim Müsteşarı Doç. Dr. Necibe Nesibova belediyemizi ziyaret etti. Nazik ziyaretleri için müsteşarımıza teşekkür eder, çalışmalarında kolaylıklar dilerim." ifadelerini kullandı.

Nesibova da Türkiye- Azerbaycan kardeşliğinin önemli olduğunu vurgulayarak, Büyükkılıç'a misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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