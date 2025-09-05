Azerbaycan, Düşen Uçak İçin Rusya'dan Tazminat Talep Etti

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Rus hava sahasında açılan ateşle hasar gördüğü için Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşen Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait uçakla ilgili Rus sigorta şirketince ödeme yapılmasıyla Azerbaycan'ın Rusya'dan talep ettiği tazminatın ayrı konular olduğunu, bunların birbiriyle ilişkilendirilmesinin doğru olmadığını bildirdi.

Hacızade, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanlığının düşen Azerbaycan uçağıyla ilgili sigorta ödemelerinin başladığı yönündeki açıklamasının şaşırtıcı olduğunu ve kamuoyunu yanılttığını belirtti.

Sözcü Hacızade, "AZAL'a ve yolculara Rus sigorta şirketince ödeme yapılmasıyla Azerbaycan'ın uçağının vurulması nedeniyle Rusya'dan talep ettiği tazminat tamamen ayrı konulardır." ifadesini kullandı.

Sigorta ödemelerinin yaklaşık 6 aydır sürdüğünü vurgulayan Hacızade, bu sürecin AZAL'ın yaptığı sigorta sözleşmesi çerçevesinde, ilgili şirketin yükümlülüklerine uygun şekilde yürütüldüğünü ifade etti.

Hacızade, "Normalde uçakların sigortası uluslararası şirketler aracılığıyla yapılır. Ancak Rusya'da hiçbir uluslararası sigorta şirketi faaliyet göstermediği için AZAL uçağı Rusya merkezli bir şirket üzerinden sigortalanmıştı. Dolayısıyla sigorta ödemeleriyle Azerbaycan'ın Rusya'dan istediği tazminatın birbiriyle ilişkilendirilmesi doğru değildir." ifadelerine yer verdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'nın 13 Rus vatandaşının Azerbaycan'da tutuklanmasını ikili ilişkilerin bozulma nedeni olarak göstermesini ve bu kişilerin serbest bırakılmasını ilişkilerin iyileşmesi için şart gibi sunmasını doğru bulmadıklarını vurgulayan Hacızade, şunları kaydetti:

"İlişkilerde gerginliğe yol açan asıl sebep, AZAL uçağının vurulması ve sonrasında Rusya yetkililerinin sergilediği tutumdur. Ayrıca Yekaterinburg'da Azerbaycanlıların darbedilerek öldürülmesi ve Rusya'daki bazı devlet kurumlarının Azerbaycan'a yönelik faaliyetleri de ilişkileri olumsuz etkileyen faktörlerdir."

Bakü-Grozni seferini yapan AZAL'a ait Embraer 190 tipi uçak, 25 Aralık 2024'te Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmüştü. Kazada 38 kişi hayatını kaybetmiş, 29 kişi kurtulmuştu.

Azerbaycanlı yetkililer uçağın Rus hava savunma güçlerince vurulduğunu açıklamıştı. Bu olay üzerine Azerbaycan-Rusya ilişkileri gerilmiş, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Uçağımızı vuranlar cezalandırılsın. Mağdurların ailelerine tazminat ödensin. AZAL'ın uçağı için de tazminat ödenmelidir." şeklinde açıklama yapmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, düşürülen uçakla ilgili sigorta ödemelerinin başladığını duyurmuştu.