Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı Açıklaması

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Türkiye'ye destek mesajı yayımladı.

Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşımda, 15 Temmuz 2016'nın, Türk halkının devletine ve milli iradesine sahip çıktığı şanlı bir tarih olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Darbe girişiminin önlenmesi uğruna canlarını feda eden şehitlerin aziz hatırasını derin saygı ve minnetle anıyoruz. Türk milletinin birliği ve kararlılığı sayesinde yazılan bu destan, barışa, istikrara ve ortak değerlerin korunmasına verilen katkıdır. Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nüz mübarek olsun, aziz Türkiye." ifadelerine yer verildi.