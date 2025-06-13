Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Kınama

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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İran'a yönelik askeri operasyonlarından duydukları derin endişeyi dile getirerek, tarafları uluslararası hukuk çerçevesinde diyalog ve diplomasi yoluyla çözüm bulmaya çağırdı.

(ANKARA) - Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, "İsrail Devleti tarafından İran İslam Cumhuriyeti topraklarına yönelik gerçekleştirilen askeri operasyondan derin endişe duyuyoruz. Durumun tırmanmasını kesin bir şekilde kınarken, tarafları anlaşmazlıklarını uluslararası hukukun norm ve ilkelerine uygun olarak diyalog ve diplomatik yollarla çözmeye çağırıyoruz" açıklamasını yaptı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in İran'a yönelik saldırısına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İsrail Devleti tarafından İran İslam Cumhuriyeti topraklarına yönelik gerçekleştirilen askeri operasyondan derin endişe duyuyoruz. Durumun tırmanmasını kesin bir şekilde kınarken, tarafları anlaşmazlıklarını uluslararası hukukun norm ve ilkelerine uygun olarak diyalog ve diplomatik yollarla çözmeye çağırıyoruz. Sivil halkın ve sivil tesislerin güvenliğinin sağlanmasının önemini özellikle vurguluyoruz. Orta Doğu'daki durumun daha fazla tırmanmasını önlemek amacıyla diplomatik kanallar aracılığıyla temasların ve ilgili uluslararası mekanizmalar çerçevesinde çabaların sürdürülmesi büyük önem taşımaktadır."

Kaynak: ANKA / Güncel
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