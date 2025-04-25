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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan Bayrak Yakma Eylemlerine Kınama

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan Bayrak Yakma Eylemlerine Kınama
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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, 1915 olaylarının anma etkinlikleri sırasında Erivan ve Paris'te Azerbaycan bayrağının yakılmasını kınadı ve Ermenistan ile Fransa hükümetlerini bu tür şiddet eylemlerine karşı önlem almaya çağırdı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, 1915 olaylarının yıl dönümü nedeniyle Erivan ve Paris'te düzenlenen gösterilerde Azerbaycan bayrağının yakılmasını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, " Ermenistan'ın başkenti Erivan'da 23 Nisan'da düzenlenen yürüyüşte ve Fransa'nın başkenti Paris'te 24 Nisan'da Ermeni cemaatinin bir araya geldiği toplantıda Azerbaycan bayrağının yakılmasını şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Ermenistan ve Fransa hükümetlerinin, etnik kökene dayalı nefreti yansıtan bu tür kampanyaları zamanında durdurması ve gerekli güvenlik önlemlerini alması gerektiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ermenistan ve Fransa hükümetleri bu eylemlerin faillerini cezai sorumluluğa tabi tutmalıdır. Ermenistan'da ve ötesinde intikamcı ve etnik nefrete dayalı zihniyetin hala güçlü ve açık tezahürü olan bu tür eylemler, uluslararası düzeyde kınanmalı ve engellenmelidir."

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
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