Azerbaycan Dışişleri Bakanı'ndan Türkiye'ye Övgü

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türkiye'nin Azerbaycan-Ermenistan barış sürecine katkı sağladığını ve bu süreçte koordineli adımlar attıklarını belirtti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türkiye'nin Azerbaycan- Ermenistan barış sürecine olumlu katkı sağladığını belirtti.

Bayramov, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Washington ziyaretine dair Bakanlar Kurulu'nda düzenlenen toplantıda konuştu.

Türkiye'nin Azerbaycan'ın haklı tutumunu her zaman uluslararası platformlarda desteklediğini hatırlatan Bayramov, "Azerbaycan-Ermenistan barış sürecinde Türkiye ile yürütülen koordineli ve eş zamanlı adımlar barışa katkı sağladı." dedi.

Bayramov, Türkiye'nin aktif yaklaşımının bölgesel istikrarın temininde kritik rol oynadığına dikkati çekerek, "Biz de atılan adımlar konusunda Türkiye tarafını düzenli olarak bilgilendiriyor ve kalıcı barış yolunda birlikte ilerliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
