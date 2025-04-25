Azerbaycan Dışişleri Bakanı'ndan Ermenistan ve Fransa'ya Tepki

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, 1915 olaylarının yıl dönümü dolayısıyla Ermenistan'da ve Fransa'da yapılan gösterilerde Türkiye ve Azerbaycan'a nefret içeren sloganların atıldığını ve bayraklarının yakıldığını söyleyerek, bu ülkelerin yönetiminden, bu tip eylemlerin önlenmesi için fiili ve daha ciddi adımlar atmalarını beklediklerini bildirdi.

Bayramov, Azerbaycan'da temaslarda bulunan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'la ortak basın toplantısında konuştu.

Azerbaycan'la AB arasında bir anlaşma imzalanması için 2017'den itibaren müzakerelerin yürütüldüğünü ve taslak metnin yüzde 90'ı üzerinde mutabakat sağlandığını aktaran Bayramov, bazı ticari ve ekonomik konularda ise uzlaşı sağlanmadığını kaydetti.

Bayramov, son yıllarda bu süreçte durgunluk yaşandığını belirterek, uzlaşı sağlanmayan konular üzerinde tarafların yeniden fiili adımlar atması ve çok zaman geçtiği için taslak metnin daha da geliştirilmesi için Kallas'la mutabık kaldıklarını dile getirdi.

AB'nin Azerbaycan'ın başlıca ticaret ortağı olduğunu ve 2024 verilerine göre Azerbaycan ile AB ülkeleri arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 20 milyar dolar olduğunu ifade etti.

Bayramov, Azerbaycan'ın AB için güvenilir ve öngörülebilir bir ortak olduğunu vurgulayarak, "Bugün 12 ülkeye doğal gaz ihraç ediyoruz. Bunlardan 8'i AB üyesi olmakla 10'u Avrupa ülkesidir." bilgisini paylaştı.

" Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı toprak iddiaları, anayasa değişikliğiyle kaldırılmalıdır"

Ermenistan'la yürütülen barış sürecine de değinen Bayramov, "Avrupalı mevkidaşlarımız Azerbaycan'ın tutumunu çok iyi biliyor. Tutumumuz 2 yıldan fazladır masa üzerindedir. Ermenistan Anayasası'ndaki Azerbaycan'a karşı toprak iddiaları, anayasa değişikliği yoluyla ortadan kaldırılmalıdır. Aynı zamanda artık hiçbir önemi kalmayan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu feshedilmelidir. Ermenistan'dan bu hususta adımlar atmasını bekliyoruz." dedi.

Bayramov, Ermenistan'daki intikamcı eğilimlerin ciddi tedirginliğe neden olduğunu söyleyerek, "Ermenistan'ın hızla silahlanması maalesef tehdit kaynağı olarak kalıyor. 2 gün önce Erivan'da bir yürüyüşte Azerbaycan ve Türkiye'ye karşı nefret içerikli sloganlar atıldı ve bayraklar yakıldı. Bunun bir benzeri de dün Fransa'da yaşandı. Bu ülkelerin yönetiminden, bu suçu işleyenlere karşı ve her bir toplum için utanç verici olan bu tip eylemlerin önlenmesi için fiili ve daha ciddi adımlar atmalarını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Karabağ ve çevresindeki imar ve ihya projelerinden bahseden Bayramov, "Mayın sorunu büyük tehdit oluşturuyor. Bu yönde büyük kaynaklar harcıyoruz fakat sorun o kadar büyük ki 5 yıl geçmesine rağmen biz daha uzun yıllar bu sorunla mücadele edeceğiz. 2. Karabağ Savaşı'ndan sonra yaklaşık 400 vatandaşımız mayın patlaması mağduru oldu. Bunlardan 70'i yaşamını yitirdi. Mayın temizliği hususunda AB ile ilişkilerin geliştirilmesine ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulundu.