Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türkiye'nin Dost ve Kardeş Ülkelerle Diplomatik İlişkilerinin Kuruluşunun 30. Yılı Resepsiyonu'nda... - Haberler

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türkiye'nin Dost ve Kardeş Ülkelerle Diplomatik İlişkilerinin Kuruluşunun 30. Yılı Resepsiyonu'nda... Düzenlenen konser Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un kürsüye gelişi Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un konuşması ANKARA - Türkiye'nin Dost ve Kardeş Ülkelerle Diplomatik İlişkilerinin Kuruluşunun 30. Düzenlenen konser Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un kürsüye gelişi Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un konuşması ANKARA - Türkiye'nin Dost ve Kardeş Ülkelerle Diplomatik İlişkilerinin Kuruluşunun 30. Yılı Resepsiyonu dolayısıyla Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov konuşma yaptı. AA / Ferhat Barulay - Güncel Mevlüt Çavuşoğlu DOST Partisi Azerbaycan Türkiye Güncel Haberler

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