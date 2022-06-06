Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türkiye'nin Dost ve Kardeş Ülkelerle Diplomatik İlişkilerinin Kuruluşunun 30. Yılı Resepsiyonu'nda... - Haberler

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türkiye'nin Dost ve Kardeş Ülkelerle Diplomatik İlişkilerinin Kuruluşunun 30. Yılı Resepsiyonu'nda...
AA - Ferhat Barulay - Güncel
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Düzenlenen konser Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un kürsüye gelişi Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un konuşması ANKARA - Türkiye'nin Dost ve Kardeş Ülkelerle Diplomatik İlişkilerinin Kuruluşunun 30.
Düzenlenen konser
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un kürsüye gelişi
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un konuşması ANKARA - Türkiye'nin Dost ve Kardeş Ülkelerle Diplomatik İlişkilerinin Kuruluşunun 30. Yılı Resepsiyonu dolayısıyla Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov konuşma yaptı.
AA / Ferhat Barulay - Güncel