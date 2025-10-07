Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'dan Türk Devletleri İşbirliği Vurgusu

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, mevcut küresel ve bölgesel güvenlik tehditleri karşısında Türk devletleri arasında kapsamlı siyasi koordinasyon ve dayanışmanın son derece önemli olduğunu söyledi.

Azerbaycan'ın Gebele kentinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda konuşan Bayramov, uluslararası kurumlara güvenin sarsıldığı bir dönemde, kardeşlik ve karşılıklı güvene dayalı Türk devletleri arasındaki işbirliği dinamiklerinin kendileri için gurur kaynağı olduğunu belirterek bunun, geleceğe umutla bakmaları için sağlam bir zemin oluşturduğunu vurguladı.

Bayramov, "Mevcut küresel ve bölgesel güvenlik tehditleri karşısında Türk devletleri arasında kapsamlı siyasi koordinasyon ve dayanışma son derece önemlidir. Oluşmakta olan yeni uluslararası güvenlik mimarisinde teşkilatımız, Türk birliğinin sembolü olarak daha önemli bir rol oynama potansiyeline sahiptir." ifadelerini kullandı.

Bakan Bayramov, "TDT içindeki işbirliğinin daha anlamlı ve sürdürülebilir bir nitelik kazanması için ekonomik potansiyelin güçlendirilmesi gerekmektedir. Üye ülkeler arasında yatırım ve ticaret geliştirilmelidir." değerlendirmesini yaptı.

TDT üyesi ülkelerin, coğrafi konumları itibarıyla Avrupa ve Asya kıtaları arasında doğal bir ulaşım, lojistik ve transit hattı oluşturduğunu belirten Bayramov, bunun Orta Koridor'un ayrılmaz bir parçası olduğunu aktararak "Bu hat aynı zamanda bölgemizi büyük lojistik imkanlara sahip stratejik bir köprüye dönüştürüyor." dedi.

Bayramov, 8 Ağustos 2025'te Washington Zirvesi kapsamında ilan edilen Uluslararası Barış ve Refah İçin Trump Rotası'nın (TRIPP), Zengezur Koridoru üzerinden Azerbaycan'ın batı bölgeleriyle Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında engelsiz geçişi sağlayacağını, bunun da bölgesel bağlantıların çeşitlendirilmesi açısından önemli bir adım olduğunu kaydetti.

Enerji güvenliği alanında TDT ülkeleri arasındaki işbirliğinin takdire şayan olduğunu vurgulayan Bayramov, Azerbaycan'ın uzun yıllardır Bakü-Tiflis-Ceyhan ve Güney Gaz Koridoru gibi projeler aracılığıyla Avrupa ve daha geniş bir coğrafyada enerji güvenliğine katkı sağladığını hatırlattı.

Bayramov, "Geleneksel enerji alanındaki başarılı ortaklığımızı yeni işbirliği unsurlarıyla zenginleştirmenin zamanı geldi. Bu çerçevede 'Dijital İpek Yolu' ve 'Yeşil Enerji Koridoru' gibi projelerin ülkelerimize uzun vadeli siyasi ve ekonomik getiriler sağlamasının yanı sıra TDT bünyesindeki ortaklığımızı da güçlendireceği kuşkusuzdur." değerlendirmesinde bulundu.