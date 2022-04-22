Azerbaycan diasporası Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'daki Zafer Kurultayı'nda buluştu

Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da Dünya Azerbaycanlıları 5. Kurultayı yapıldı.

"Zafer Kurultayı" ismi verilen etkinliğin açılışına, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev katıldı.

Aliyev, burada yaptığı konuşmada, Karabağ zaferinden sonra ilk kez dünyadaki Azerbaycanlıların bir araya geldiğini belirtti.

Zaferin Azerbaycan halkına çok yakıştığını vurgulayan Aliyev, Azerbaycan halkı ve devletinin bundan sonra muzaffer halk ve devlet olarak yaşayacağını kaydetti.

Aliyev, Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in Dünya Azerbaycanlılarının 2001'de yapılan ilk kurultayında yaptığı konuşmada işgal altındaki toprakların mutlaka kurtarılacağını belirttiğini hatırlatarak "Biz ulusal liderimizin sözlerini gerçeğe dönüştürdük. Cumhurbaşkanı olarak başlıca görevim Karabağ sorununun çözümüydü. Biz hepimiz hem Azerbaycan vatandaşları hem dünya Azerbaycanlıları tek hedef için çalıştık. Azerbaycan halkı kendi gücünü gösterdi, adaleti sağladı. Azerbaycan halkı tüm dünyaya büyük halk olduğunu kanıtladı." dedi.

Yurt dışında yaşayan milyonlarca Azerbaycanlının savaşı yakından takip ettiğini, Azerbaycan'ın haklı davasını yaşadıkları ülkelerin kamuoyuna aktardığını belirten Aliyev, "Bugün hala buna ihtiyaç var. Savaş sona erse de Ermenistan'ın bize karşı toprak iddiaları henüz bitmedi. Fakat bu bitecek. Çabalarımız sayesinde Ermenistan'ın ve dünya Ermenilerinin Azerbaycan'a yönelik toprak iddialarını ortadan kaldıracağımızdan eminim." diye konuştu.

Aliyev, yurt dışındaki diaspora kuruluşlarının Azerbaycan'la sıkı temas halinde olduğunu belirterek "Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın vatanlarıyla bağlarını koparmamalarını istiyoruz. En azından yılda bir kez aileleriyle Azerbaycan'a gelseler, özellikle işgalden kurtarılan toprakları ziyaret etseler çok iyi olur." tavsiyesinde bulundu.

30 yıl devam eden ve sonuç vermeyen müzakere sürecinden, AGİT Minsk Grubunun başarısız girişimlerinden bahseden Aliyev, sorunu kendi güçleri ile çözerek "faşizmi yok ettiklerini, Kafkasya'yı faşizmden kurtardıklarını" bildirdi.

Aliyev, Azerbaycan'ın artık yeni döneme adım attığını belirterek "30 yıl toprakları işgal edilmiş bir ülke olarak yaşadık. Bu bizim için çok ağırdı. Fakat bugün alnımız açık, başımız diktir ve her zaman da böyle olacaktır. Burada sağlam duruyoruz ve hiç kimse bizi bu topraklardan çıkaramaz." ifadelerini kullandı.

Dünyanın 65 ülkesinden yaklaşık 400 Azerbaycanlının katıldığı kurultay açılış toplantısının ardından panellerle devam etti.