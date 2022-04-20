Azerbaycan Devlet Komitesi Başkanı Muradova, Haydar Aliyev Anıtı'na çelenk bıraktı - Haberler

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Azerbaycan Devlet Komitesi Başkanı Muradova, Haydar Aliyev Anıtı'na çelenk bıraktı

AA - Mehmet Şah Yılmaz - Güncel
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Azerbaycan Devlet Komitesi Başkanı Muradova, Haydar Aliyev Anıtı'na çelenk bıraktı

Azerbaycan Aile, Kadın ve Çocuk Sorunları Devlet Komitesi Başkanı Bahar Muradova, başkentte bulunan Haydar Aliyev Parkı'ndaki Haydar Aliyev Anıtı'na çelenk bıraktı.

Azerbaycan Aile, Kadın ve Çocuk Sorunları Devlet Komitesi Başkanı Bahar Muradova, başkentte bulunan Haydar Aliyev Parkı'ndaki Haydar Aliyev Anıtı'na çelenk bıraktı.

Anıtkabir ziyaretinin ardından Haydar Aliyev Parkı'na giden Muradova'ya, beraberindeki heyet ve Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Rashad Mammadov eşlik etti.

Programda, park içinde bulunan Haydar Aliyev Anıtı'na Muradova tarafından çelenk bırakıldı.

Programın ardından Muradova ve beraberindeki heyet parkı gezdi.

AA / Mehmet Şah Yılmaz - Güncel

Haydar Aliyev, Azerbaycan, Anıtkabir, Çocuk, Güncel, Haberler

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