Azerbaycan'dan Van'a gelen heyet ziyaretlerini tamamladı

Azerbaycan'dan Van'a gelen, aralarında milletvekili, sanatçı, gazeteci ve iş insanlarının olduğu 10 kişilik heyet, kentteki ziyaretlerini tamamladı.

İki günden bu yana kentte iş insanları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşla bir araya gelen Azerbaycan heyeti için AK Parti Van İl Başkanlığınca kahvaltı programı düzenlendi.

Programa katılan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, gazetecilere, Azerbaycan'ın kardeş ülke olduğunu ve ilişkilerinin bu doğrultuda devam ettiğini söyledi.

Azerbaycan'ın Karabağ'ı işgalden kurtarmasına çok sevindiklerini belirten Akman, "Azerbaycan'dan gelen doğal gazın ülkemizde değerlendirilmesi bizleri sevindiriyor. Heyetin ilimizi ziyareti bizi memnun etti. Onları ağırlamaktan mutluluk duyduk." dedi.

Yeni Azerbaycan Partisi Milletvekili Eziz Elekberov ise kentte iki günden bu yana gençler, sporcular ve esnafla görüştüklerini, amaçlarının ilişkileri daha da derinleştirmek olduğunu söyledi.

Van'a önemli bir ziyaret gerçekleştirdiklerini dile getiren Elekberov, şöyle konuştu:

"Biliyorsunuz ki 44 günlük savaşta Türkiye ve Türk insanı her an Azerbaycan'ın yanında oldu. Kardeşlerimizin desteği sayesinde topraklarımızı 30 yıllık işgalin ardından alabildik. Nasıl ki Türkiye Azerbaycan'ın yanında olduysa Azerbaycan da Türkiye'nin yanında olacaktır. Hiç şüphesiz, Türkiye öz tarihinin önemli bir dönemini yaşıyor. Yakında bir seçim olacak, Azerbaycan'da herkes yürekten izliyor. Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında büyük bir kardeşlik var, bu kardeşlikler devlet kardeşliğine çevrilmiş. Biz dileriz ki Türk halkı bugüne kadar geldiği yolu uğurla devam ettirir."

MÜSİAD Azerbaycan Başkanı Reşat Cabirli de Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin kadim bir tarihe dayandığını dile getirdi.

"Bir millet iki devlet" ilkesiyle çıktıkları yolda faaliyetlerinin devam ettiğini anlatan Cabirli, "Heyet olarak Van'da bir dizi ziyaretlerde bulunduk. Kendimizi öz vatanımızda gibi hissediyoruz. Amacımız siyasi, iktisadi ve ticari anlamda ilişkilerimizin geliştirilmesidir. Aynı zamanda karşılıklı yatırımlar yapmak için görüşmelerde bulunduk. Birlikte daha güçlü, daha büyük neticeler elde edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Sanatçı Tunzale Ağayeva, Van'ın farklı dönemlerde büyük acılar yaşadığını ifade ederek, "Van kahvaltısını tatma, tarihi yerleri gezme imkanı bulduk. Burada sanat projeleri yapmak isterim. Türkiye ve Azerbaycan sanatçılarının bir arada olması kardeşlik ve dostluk göstergesi olacak. Bugün Türkiye-Azerbaycan kardeşliği dünyada en büyük parlak numunedir. Çünkü biz bir millet iki devletiz." dedi.

Van Müzesini gezdikten sonra kentten ayrılan heyete, AK Parti Van İl Başkanlığı yöneticileri de eşlik etti.