Azerbaycan'dan Ukrayna'ya yakıt desteği sözü - Haberler

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Azerbaycan'dan Ukrayna'ya yakıt desteği sözü

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Azerbaycan'dan Ukrayna'ya yakıt desteği sözü

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den yakıt desteği sözü aldığını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den yakıt desteği sözü aldığını açıkladı.

Rusya, Ukrayna'yı vurmayı sürdürürken, Ukrayna dünyanın farklı ülkelerinden destek almaya devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Aliyev'den yakıt desteği sözü aldığını açıklayan Zelenskiy, "Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile konuşmamızda sivil halka yönelik saldırılar ve insani koridorların aciliyetinin önemi görüşüldü. İnsani yardım ve tarla ekim dönemi için yakıt desteği yardımı sağlamaya hazır olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı.

(Bekir Keskin/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Politika, Güncel, Haberler

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