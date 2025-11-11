Azerbaycan'dan Türkiye'ye Giden C130 Uçak Düşti

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan bir C130 kargo uçağının Gürcistan- Azerbaycan sınırında düştüğü belirtilerek, "Arama kurtarma çalışmalarına Azerbaycan ve Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlanmıştır" ifadesi kullanıldı.

