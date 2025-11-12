Azerbaycan'dan Türkiye'ye giden C130 kargo uçağı düştü

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan ve 20 personelin bulunduğu bir C130 kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesinin ardından arama kurtarma ve kaza kırım ekibinin incelemelerine sabah saat 06.30'da başladığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Azerbaycan- Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağımızın enkazında arama kurtarma ve kaza kırım ekibinin incelemelerine Gürcistan makamları ile koordineli olarak 06.30'da başlanmıştır" denildi.