Azerbaycan'dan Türkiye'ye giden C130 kargo uçağı düştü

Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'dan Türkiye'ye havalanan ve 20 personel taşıyan C130 kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü açıkladı. Olay sonrası arama kurtarma ve kaza kırım ekibi sabah saat 06.30'da incelemelere başladı.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan ve 20 personelin bulunduğu bir C130 kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesinin ardından arama kurtarma ve kaza kırım ekibinin incelemelerine sabah saat 06.30'da başladığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Azerbaycan- Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağımızın enkazında arama kurtarma ve kaza kırım ekibinin incelemelerine Gürcistan makamları ile koordineli olarak 06.30'da başlanmıştır" denildi.

Gürcistan'da düşen uçaktaki 20 askerimiz şehit oldu! İşte isimleri

Uçak kazasında 20 askerimiz şehit düştü! İşte isimleri
