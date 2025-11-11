Azerbaycan'dan Türkiye'ye Giden Askeri Uçak Düştü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan C130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan- Azerbaycan sınırında düştüğünü, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, " Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C130 askeri kargo uçağımız Gürcistan- Azerbaycan sınırında düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına Azerbaycan ve Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.