Azerbaycan'dan Türkiye'ye giden askeri kargo uçağı düştü

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan ve Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C130 askeri kargo uçağında uçuş ekibiyle birlikte 20 personelin bulunduğu belirtilerek, arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Düşen uçağımızda uçuş ekibi ile birlikte 20 personelimiz bulunuyordu. Arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir" bilgisine yer verildi.