Azerbaycan'dan Şırnak'taki trafik kazasında şehit olan askerler için taziye mesajı

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Şırnak'taki trafik kazasında şehit olan askerler için Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'e taziye mesajı gönderdi.

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Şırnak'taki trafik kazasında şehit olan askerler için Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'e taziye mesajı gönderdi.

Hasanov, mesajında, "Şırnak-Uludere kara yolunda kardeş Türk Silahlı Kuvvetlerine ait aracın kaza yapması nedeniyle şanlı Türk ordusunun mensuplarının şehit olması ve yaralanması haberi beni derinden üzdü. Sizin acınız bizim acımızdır." ifadelerini kullandı.

Şehit askerlere Allah'tan rahmet dileyen Hasanov, şehit yakınlarının acısını paylaştığını kaydetti.

Hasanov, yaralı askerlere de şifa temennisinde bulundu.