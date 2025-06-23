Azerbaycan'dan Şam'daki Terör Saldırısına Kınama

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Azerbaycan, Suriye'nin başkenti Şam'daki Mar İlyas Kilisesi'nde gerçekleşen terör saldırısını kınadı. Dışişleri Bakanlığı, hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye ile saldırıya maruz kalan herkese dayanışma mesajı gönderdi.

Azerbaycan, Suriye'nin başkenti Şam'da Mar İlyas Kilisesi'nde düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şam'daki Mar İlyas Kilisesi'nde gerçekleştirilen korkunç terör saldırısını şiddetle kınıyoruz." sözleri sarf edildi.

Açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve saldırıdan etkilenen tüm Suriyelilere başsağlığı dilenerek, "Bu anlamsız şiddet eyleminin kurbanlarına, ailelerine ve tüm etkilenenlere en derin taziyelerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Azerbaycan'ın Suriye halkı ve hükümetiyle dayanışma içinde olduğunun vurgulandığı paylaşımda, "Aşırılığa karşı birlik çağrımızı yineliyoruz." denildi.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
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