Azerbaycan'dan Şam'daki Terör Saldırısına Kınama

Azerbaycan, Suriye'nin başkenti Şam'da Mar İlyas Kilisesi'nde düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şam'daki Mar İlyas Kilisesi'nde gerçekleştirilen korkunç terör saldırısını şiddetle kınıyoruz." sözleri sarf edildi.

Açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve saldırıdan etkilenen tüm Suriyelilere başsağlığı dilenerek, "Bu anlamsız şiddet eyleminin kurbanlarına, ailelerine ve tüm etkilenenlere en derin taziyelerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Azerbaycan'ın Suriye halkı ve hükümetiyle dayanışma içinde olduğunun vurgulandığı paylaşımda, "Aşırılığa karşı birlik çağrımızı yineliyoruz." denildi.