Azerbaycan'dan Lübnan'daki Türkmenlere eğitim desteği

Azerbaycan'ın Beyrut Büyükelçiliği, ülkesinin ulusal lideri Haydar Aliyev'in doğumunun 100. yılı dolayısıyla Lübnan'daki Türkmen beldesindeki bir lisede "Azerbaycan Sınıfı" açtı.

Lübnan'ın kuzeyindeki Akkar vilayetinde yer alan Türkmen Kavaşra beldesinde Türkçe eğitimlerin de verildiği lisedeki "Azerbaycan Sınıfı" açılışına Azerbaycan Beyrut Büyükelçisi Samad Hasanov, Kavaşra Lisesi öğretmenleri ve bölgedeki Türkmenler katıldı.

Hasanov ve Türkmenler, Kavaşra'da yer alan "Karabağ Şehitler Anıtı'nı" ziyaret ettikten sonra açılışı gerçekleştirdi.

Büyükelçi Hasanov, açılışta yaptığı konuşmada, merhum Haydar Aliyev'in hayatı, yaşamı ve Türk dünyası için nasıl bir önem arz ettiğinden söz ederek, ülkelerinin isimlerinin verildiği sınıfın başta akıllı tahta olmak üzere tüm ekipmanlarını temin edip yeniden tefrişatını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Program, Azerbaycan'ın tarihi hakkında Arapça hazırlanan videonun gösterimi ile sona erdi.