Azerbaycan'dan Kahramanmaraşlı depremzedelere gıda yardımı

Azerbaycan Diasporuna Destek Vakfı ve Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu, Kahramanmaraş'ta depremzedelere gıda yardımı ulaştırdı.

Kente tırlarla getirilen 2 bin 600 gıda kolisi, çadır kentlerdeki ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Ak Parti Kahramanmaraş milletvekili adayı Mehmet Şahin de çocuklara Azerbaycan bayrağı hediye etti.

Azerbaycan Diaspora Bakan Yardımcısı Valeh Hacıyev, gazetecilere, her zaman Türkiye'nin yanında olduklarını söyledi.

Depremin ilk gününden beri Azerbaycan halkının seferber olduğunu anlatan Hacıyev, "Herkesin yüreği Türkiye ile çırpındı. Herkes yardım için buraya geldi. Yardımlar, o günden bugüne kadar hiç kesilmeden devam ediyor. Türkiye'nin acısı bizim acımız, sevinci bizim sevincimizdir." dedi.

Hacıyev, Türkiye ile Azerbaycan'ın iki kardeş devlet olduğunun altını çizerek, "İki devlet arasındaki kardeşlik münasebetleri, tarihin hiçbir döneminde kesilmedi. İki devlet arasındaki kardeşlik münasebetlerinin bu kadar içten ve güçlü olmasının mimarları var. Bu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan sayesindedir. Bu ilişkiler bu yüzden güçlü ve dünyaya örnek olacak ilişkilerdir." diye konuştu.

Depremin izlerinin silineceğini vurgulayan Hacıyev, şunları kaydetti:

"Yeni bir Türkiye kurulacak; Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay kurulacak. Azerbaycan burada da her zaman Türkiye'nin yanında olacaktır. Bugün dünyaya kardeşliğin, birlik ve beraberliğin ne olduğunu göstermek için geldik. Buradaki çocuklar, bizim çocuklarımız, bizim geleceğimiz. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla buraya geldik. Azerbaycan diasporası dünyanın her bir tarafından Türkiye'ye yardım topladı. Bugün de Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, desteğiyle yardımlar geldi. Gıda maddeleri getirdik. Hediyenin veya yardımın küçüğü, büyüğü olmaz. Azerbaycan insanımızın yüreğini getirdik. Bu süreç bitene kadar Türkiye'nin yanında olacağız."

Hacıyev, Türkiye'nin seçim arifesinde olduğuna işaret ederek, "Ben eminim ki kardeşlerimiz de düzgün seçim eder. Bizim Cumhurbaşkanlarımızın başarısı ondan ibarettir ki onların kurmuş oldukları siyaset millidir ve devlet bekası içindir. Bu siyasetleri inşallah her zaman onların başlarını yüceltecek ve her zaman da zafer kazanacaklar." ifadelerini kullandı.

Programa Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Azerbaycan Diasporaya Destek Vakfı Başkanı Akram Abdullayev, Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Başkan Vekili Parviz Mammadzada, Azeri iş insanı Hidayet Gulam, Kahramanmaraş Azerbaycan Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Tural Şahbazlı da katıldı.