Azerbaycan'dan Kahramanmaraş'a yardım malzemeleri geldi

Depremzedeler için Azerbaycan'dan gönderilen 175 klima, 1500 ısıtıcı ve 1000 set üstü elektrikli ocak ile 6 bin 200 yorgan ve battaniyeden oluşan yardım malzemelerini taşıyan tırlar Kahramanmaraş'a geldi.

Depremzedeler için Azerbaycan'dan gönderilen 175 klima, 1500 ısıtıcı ve 1000 set üstü elektrikli ocak ile 6 bin 200 yorgan ve battaniyeden oluşan yardım malzemelerini taşıyan tırlar Kahramanmaraş'a geldi.

Azerbaycan'da 6 Şubat depremlerinin ardından afetzedeler için başlatılan yardım seferberliği sürüyor. Bu kapsamda Azerbaycan Diaspora Komitesi Destek Fonu tarafından hazırlanan 18 tonluk yardım malzemelerini taşıyan tırlar, Kahramanmaraş'a ulaştı.

Azerbaycan Diaspora Bakan Yardımcısı Valeh Hacıyev, teslim töreninde, 6 Şubat'ta yaşanan felaketin acısını Türkiye ile Azerbaycan'ın da yaşadığını söyledi.

Başta Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi olmak üzere tüm Azerbaycan halkının büyük üzüntü yaşadığını anlatan Hacıyev, "Evlerde düğün falan yapılmadı, çocuklar bile üzgündü. Televizyonlardan gördük, sizin yanınızda olduk. Cumhurbaşkanının emriyle Azerbaycan halkı ayağa kalktı. Bugün de biz yanınızda kalmaya devam ediyoruz. Şükürler olsun ki biz bir millet iki devletiz. Atasözümüz var, kötü günün ömrü kısa olur." diye konuştu.

AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen de Türkiye olarak 6 Şubat'ta büyük bir afetin yaşandığını hatırlattı.

Depremin hemen ardından yardıma koşan ilk devletin Azerbaycan olduğunu ifade eden Taşdelen, Azerbaycan'ın hem arama-kurtarma hem de maddi anlamda Türkiye'ye destek olduğunu vurguladı.

Azerbaycan'ın depremin ilk anından itibaren yardımlarını sürdürdüğünü ifade eden Taşdelen, şunları kaydetti:

"Tarihimizin en büyük belki de dünya tarihinin en büyük afeti. Toplamda 14 milyondan fazla kişinin etkilendiği bir afetle yüzleştik. Baş etmesi zordu ama kardeşlerimizin yanımızda olduğunu, bize omuz verdiğini hissetmek bizim de mücadele kapasitemizi, psikolojimizi düzelttiği için gayretimizi arttırdı. Dost ve kardeşlik devam ettiği müddetçe ben inanıyorum ki dünden daha güçlü olacağız."