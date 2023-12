- Azerbaycan'dan Kahramanmaraş'a 2 tır insani yardım yola çıktı

BAKÜ - Türkiye'deki depremzedelere destek olmak amacıyla kışlık malzeme taşıyan 2 yardım tırı Bakü'den yola çıktı.

Türkiye'de 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde mağdur olanlara Azerbaycan'ın insani yardımları devam ediyor. Türkiye'de havaların soğumasının ardından Azerbaycan Diaspora İşleri Devlet Komitesi'ne bağlı olarak faaliyet gösteren Azerbaycan Diaspora Destek Fonu tarafından Kahramanmaraş bölgesine kara yoluyla 2 TIR insani yardım AFAD Kahramanmaraş İl Müdürlüğü'ne teslim edilmek üzere Bakü'den yola çıktı. İçinde yorgan, battaniye, klima, ısıtıcı ve ocakların bulunduğu 2 TIR'ı Azerbaycan Diaspora İşleri Devlet Komitesi Başkan Yardımcısı Valeh Hacıyev, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı uğurladı.

"Yardımlarımız yine devam edecek"

Türkiye'de meydana gelen şiddetli depremlerin ardından bütün Azerbaycan halkının seferber olduğunu belirten Azerbaycan Diaspora İşleri Devlet Komitesi Başkan Yardımcısı Valeh Hacıyev, "Cumhurbaşkanımızın da dikkati sayesinde Türkiye'mize büyük yardımlar gitti. Diaspora İşleri Devlet Komitesi ve Diaspora Destek Fonu'nun desteğiyle Türkiye'ye artık 3. yardım gidecek. Bundan önce de Kahramanmaraş ve Hatay'a yardımlar gitmişti. Havalar soğuduğu için deprem bölgesinde çadırlarda yaşayan kardeşlerimize kışlık malzemeler gidiyor. Bunların içinde yorganlar, battaniyeler, klimalar, ısıtıcılar ve yemek pişirmek için ocaklar var. Bu yardımlarımız yine devam edecek. Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi, ne kadar güçlüyüz, ne kadar birlikteysek, bir birimize yardımlarımız ve desteğimiz her zaman olacaktır. Biz her zaman Türkiye'nin yanında olacağız. Türkiye'nin bizim yanımızda olacağı gibi. Allah kardeşliğimizi ve dostluğumuzu her zaman korusun" dedi.

Türkiye'deki 6 Şubat'ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak tarif edilen yıkıcı depremler sonrasında Azerbaycan'ın Türkiye ile tek yürek olduğunu vurgulayan Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ise, "Nasıl bir seferberlik yaşandığına da hep birlikte şahit olduk. Bir kez daha Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e ve Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mehriban Aliyeva hanımefendiye ve ekibine teşekkür ediyoruz. Gerçekten büyük bir seferberlik yaşandı ve 2 bin tona yakın 500 sıradan daha fazla 25 vagon taşıyan bir tren Malatya'ya kadar ulaştırılmıştı ve 2 bine yakın çadır, 200'e yakın konteyner Azerbaycan'ın Türkiye desteği olarak acınız acımızdır yaklaşımıyla gönderilmişti. Akabinde de çok kez gene iş adamlarımız, sivil toplum örgütlerimiz desteklerini gönderdiler. Azerbaycan Diaspora Komitesi'nin Destek Fonu aracılığıyla bu üçüncü yardım treni gönderiyoruz. Bugün iki tır yola çıkacak. Az önce Valeh beyin de ifade ettiği gibi son derece değerli, anlamlı buluyoruz" dedi.

"18 tonluk yardım yola çıktı"

Azerbaycan'ın tek yürek davranışını son derece değerli ve manidar bulduklarını ifade eden Bağcı, "Kardeşliğimizi güçlendirecektir ve kuvvetlendireceğine inanıyoruz. Bugünkü tır da Azerbaycan Diaspora Destek Fonu tarafından hazırlanan malzemeler şu şekilde; 175 adet klima, 1500 adet ısıtıcı, 1000 adet set üstü elektrikli ocak, 6 bin 200 parçadan oluşan kışlık yorgan, battaniye, toplam 18 tonluk yardım malzemesi AFAD Kahramanmaraş İl Müdürlüğümüz emrine yola çıkacaktır. Valeh bey de önümüzdeki günlerde bu yardım malzemelerinin teslimi için de Kahramanmaraş'ta olacaktır. Kendisine duyarlılığı için çok teşekkür ediyorum. Aynı şekilde Diaspora Komitesi Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bu bizim için aslında 'yaralarımızı hep birlikte sarmaya devam edeceğiz' yaklaşımıdır. Kardeş Azerbaycan'a bu duyarlılıkları, bu hassasiyetleri nedeniyle bir kez daha Türkiye Cumhuriyeti adına, milletimiz adına teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kahramanmaraş'ta Azerbaycan Mahallesi kurulacak

Azerbaycan'ın toplu konut şirketi olan MİDA aracılığıyla Kahramanmaraş ilinde Azerbaycan Caddesi üzerinde yakın bölgede bir Azerbaycan Mahallesi kurulmakta olduğunu belirten Bağcı, "100 milyon dolarlık bir hibe anlaşması geçtiğimiz aylarda Ankara'da imzalanmıştı. İmzalar sonrasında bu hibe anlaşması hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden hem de Azerbaycan Milli Meclisi'nden onaylanmıştır ve yürürlüğe girmiştir. Geçtiğimiz günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanımız Mehmet Özhaseki ziyaretinde de buna ilişkin bilgileri Azerbaycan Başbakanı, Milli Meclis Başkanı'na bilgileri verdi. Proje onaylandı. Yer teslimi daha önce yapılmıştı zaten kazıları yapılmıştı ve hızlı bir şekilde projenin uygulanmasına başlanacak. Son derece güzel bir proje. Kahramanmaraş'ta bir Azerbaycan mahallesinin kurulması bizim açımızdan bu Azerbaycan Caddesi üzerinde bir mahalle kurulması, bin konut, Haydar Aliyev Kültür Merkezi, park, okul, çok sosyal donatısı olan bir mahalle kurulacaktır. Bir kez daha Cenap And İlham Aliyev'e teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.