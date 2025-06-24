Azerbaycan'dan İsrail ve İran Arasındaki Ateşkese Destek

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Azerbaycan, İsrail ve İran arasında ilan edilen ateşkesi memnuniyetle karşıladı. Dışişleri Bakanlığı yapılan açıklamada, bu adımın bölgede gerginliği azaltma ve istikrarı sağlama açısından önemli olduğu ifade edildi.

Azerbaycan'ın, İsrail ve İran arasında ilan edilen ateşkesi memnuniyetle karşıladığı bildirildi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ateşkesin bölgede gerginliğin azaltılması ve istikrarın yeniden sağlanması yönünde önemli bir adım olduğu belirtildi.

Açıklamada, "İsrail ile İran arasında ateşkes ilan edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Arabuluculuk eden tüm tarafların çabalarını takdirle karşılıyor, daha fazla can kaybının ve acıların önlenmesi için taraflara bu ateşkese eksiksiz şekilde riayet etme çağrısında bulunuyoruz". ifadeleri kullanıldı.

Azerbaycan'ın bölgede kalıcı barış, güvenlik ve işbirliğinin pekiştirilmesine yönelik girişimleri desteklemeye hazır olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
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