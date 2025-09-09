Azerbaycan'dan İsrail'in Katar'daki Saldırısına Tepki

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısından derin endişe duyduklarını bildirdi.

Bakanlığın ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yayımlanan açıklamada, "Bugün Katar'a yönelik gerçekleştirilen saldırıdan derin kaygı duyuyoruz. Bu saldırı, bölgedeki gerginliği daha da tırmandırma riski taşıyor." ifadesine yer verildi.

Azerbaycan'ın, Katar'ın egemenliği ve toprak bütünlüğünü desteklediği belirtilen açıklamada, "Bölgede istikrarın sağlanması için tüm tarafların diplomatik çabalara öncelik vermesi çağrısında bulunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Hamas, Katar'daki liderlerinin ve müzakere heyetinin İsrail'in suikast girişiminden kurtulduğunu açıklamıştı.

Açıklamada, İsrail'in saldırısında Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye'nin ofis müdürü Cihad Lebed, Halil Hayye'nin oğlu Hemmam Hayye, Hamas üyeleri Abdullah Abdulvahid, Mümin Hassune, Ahmed el-Memluk ve Katarlı polis Bedir Saad Muhammed el-Hamidi'nin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.