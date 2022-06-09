Azerbaycan'dan Hint yetkililerin Hazreti Muhammed'e hakaret içeren ifadelerine tepki - Haberler

Azerbaycan'dan Hint yetkililerin Hazreti Muhammed'e hakaret içeren ifadelerine tepki Hindistan'ın Bakü Büyükelçisi Bavitlung Vanlalvavna Azerbaycan Dışişleri Bakanlığına çağrılarak kendisine Hindistan iktidar partisi yetkililerinin İslam dini ve Hazreti Muhammed'e yönelik ifadelerine Azerbaycan'ın tepkisi iletildi. Hindistan'ın Bakü Büyükelçisi Bavitlung Vanlalvavna Azerbaycan Dışişleri Bakanlığına çağrılarak kendisine Hindistan iktidar partisi yetkililerinin İslam dini ve Hazreti Muhammed'e yönelik ifadelerine Azerbaycan'ın tepkisi iletildi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Büyükelçi'ye Hindistan'ın iktidar partisi yetkililerinin İslam ve Hz. Muhammed hakkında hakaret içerikli ifadeler kullanmasının kabul edilemez olduğu belirtildi. Hindistanlı yetkililerin sergilediği İslamofobik tutumun dünyadaki tüm Müslümanların duygularını incittiğine dikkati çekilen görüşmede, Büyükelçi'ye Azerbaycan'ın bu davranışı kınadığı bildirildi. Bu tür durumların farklı dinlere mensup kişilerin barış içinde bir arada yaşamalarına zarar verdiği, Hindistan hükümetinin söz konusu yetkililere karşı sert önlemler almasının beklendiği kaydedildi. AA / Ruslan Rehimov - Güncel Hz Muhammed Azerbaycan India Güncel Haberler

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