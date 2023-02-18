Azerbaycan'dan gönderilen yardım treni Kars'a ulaştı

Azerbaycan halkının, Kahramanmaraş merkezli depremlerde mağdur olanlar için topladığı insani yardım malzemelerini taşıyan 25 vagonluk tren 3 günlük yolculuğun ardından Kars Tren Garı'na geldi.

Azerbaycanlıların, Kahramanmaraş merkezli ardı ardına yaşanan ve 10 il ile 1 ilçeyi etkileyen depremlerden sonucu mağdur olanlar için topladığı yardımlar Türkiye'ye ulaştı. 800 kilometre mesafeyi 3 günde kat eden 25 vagonluk yardım treni Kars Tren Garı'na geldi. Tren Vali Türker Öksüz, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Nuri Guliyev ve diğer protokol üyeleri tarafından karşılandı. Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla dolatılan gar binasında AFAD ekipleri de hazır bulundu.

Bir süre Kars Garı'nda mola veren tren daha sonra Kayseri'ye hareket etti. Vali Öksüz ve katılımcılar tarafından uğurlanan trenin taşıdığı yardım malzemeleri Kayseri'den depremin vurduğu illere gönderilecek.