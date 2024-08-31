Azerbaycan'dan gelen şehit aileleri Anıtkabir'i ziyaret etti
Türkiye'ye gelen 30 şehit ailesi, Kardeş Aile projesi kapsamında Anıtkabir'e ziyarette bulundu. Aileler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine dua ettikten sonra Anıtkabir Müzesi'ni gezdi ve hatıra fotoğrafı çektirdi.
"Kardeş Aile" projesi kapsamında Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen 30 şehit ailesi, Anıtkabir'e ziyarette bulundu.
Türkiye Azerbaycan İşadamları ve Sanayicileri Birliği (TÜİB) ile Azerbaycan YAŞAT Fondu (Yaşat Vakfı) işbirliğinde yürütülen proje kapsamında, Karabağ şehitlerinin aileleri Türkiye'ye geldi.
Aileler, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i ziyaret etti.
Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine gelen aileler, burada dua ettikten sonra Anıtkabir Müzesi'ni gezdi.
Şehit aileleri, daha sonra Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdi.