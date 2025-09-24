Haberler

Azerbaycan'dan Eurovision Açıklaması: İddialar Asılsız

Azerbaycan Medya Kalkınma Ajansı, ülkenin İsrail nedeniyle Eurovision'a katılmayacağına dair yapılan iddiaları yalanladı ve dezenformasyon kampanyasına dikkat çekti.

Azerbaycan Medya Kalkınma Ajansı, ülkenin İsrail nedeniyle Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmaktan vazgeçtiğine ilişkin iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

Ajansın açıklamasında, son dönemde bazı yabancı kaynaklar ve sosyal medya platformlarında Azerbaycan'a yönelik yeni bir dezenformasyon kampanyasının başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, Azerbaycan'ın üçüncü bir ülke aracılığıyla Ukrayna'yı silahlandırdığına ve İsrail nedeniyle Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmaktan vazgeçtiğine dair asılsız ve gerçek dışı haberlerin yapıldığı belirtildi.

Söz konusu dezenformasyonun üzüntüyle karşılandığı kaydedilen açıklamada, uluslararası toplum, medya kuruluşları, gazeteciler ve sosyal aktivistlere asılsız haber ve dezenformasyona itibar etmeme, bu tür durumlara karşı ilkesel ve duyarlı davranma çağrısı yapıldı.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
