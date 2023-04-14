Azerbaycan'dan bazı ürünlerin ithalatında vergi istisnası

Azerbaycan, Türkiye'nin Dünya Ticaret Örgütü üyesi olmayan ülkelerden bazı eşyaların ithalatında tatbik ettiği gümrük vergisi uygulaması kapsamından çıkarıldı.

Azerbaycan, Türkiye'nin Dünya Ticaret Örgütü üyesi olmayan ülkelerden bazı eşyaların ithalatında tatbik ettiği gümrük vergisi uygulaması kapsamından çıkarıldı.

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla Azerbaycan, Dünya Ticaret Örgütü üyesi olmayan ülkelerden bazı eşyaların ithalatında tatbik edilen gümrük vergisi uygulaması kapsamından çıkarıldı.

Söz konusu eşyalar arasında "muhtelif kimyasal maddeler", "taş, alçı, çimento, amyant, mika veya benzeri maddelerden eşya" ile "cam ve cam eşya" yer alıyor.