Azerbaycan'dan Barış Anlaşması İçin Geçici Adım Teklifi

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yapılan barış müzakerelerinde, geçici bir çözüm olarak anlaşma metninin paraflanmasını önerdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yürütülen barış müzakerelerinde Azerbaycan'ın geçici adım olarak barış anlaşması metninin paraflanmasını önerdiğini bildirdi.

Hacıyev, Şuşa'da düzenlenen 3. Global Medya Forumu'nda basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında Abu Dabi'de gerçekleştirilen görüşmenin yapıcı geçtiğini bildiren Hacıyev, "Artık müzakereler herhangi bir aracı olmadan, doğrudan iki ülke arasında gerçekleştiriliyor. Barış sürecini ilerletmek adına ikili görüşmelerde olumlu sonuçlar elde edildi." dedi.

Hacıyev, "Azerbaycan geçici araç olarak anlaşma metninin paraflanması önerisini getirdi. Ermenistan anayasasının değiştirilmesi hususunda adım atılması ve AGİT Minsk Grubu feshedilene kadar anlaşma metninin paraflanması müzakere konusudur." ifadelerini kullandı.

Taraflar arasında görüşmelerin sürdüğünü belirten Hacıyev, anlaşmanın ne zaman paraflanacağına dair kesin bir tarih vermenin şu aşamada erken olduğunu söyledi.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel
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