Azerbaycan'dan, ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin sözlerine tepki Açıklaması - Haberler

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Azerbaycan'dan, ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin sözlerine tepki Açıklaması

AA - Ruslan Rehimov - Güncel
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Azerbaycan'dan, ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin sözlerine tepki Açıklaması

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarıyla ilgili sözlerine tepki gösterdi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarıyla ilgili sözlerine tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın sözlerinde 1915 olaylarıyla ilgili gerçeklerin bir kez daha çarpıtılmasının talihsiz bir durum olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Bir asır önceki olayları çarpıtma ve sözde 'soykırımı' siyasallaştırma girişimleri kabul edilemez. ABD Başkanı'nın bu açıklaması, Türkiye ile Ermenistan arasında ilişkilerin normalleşmesine yönelik devam eden görüşmelerle de çelişiyor. 1915 olaylarını siyasetçiler değil tarihçiler araştırmalı. Tarihi tahrif etme ve onu siyasi baskı için kullanma girişimleri kabul edilemez." ifadeleri yer aldı.

AA / Ruslan Rehimov - Güncel

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