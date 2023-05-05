- Azerbaycan'daki Türk vatandaşları sandık başında

BAKÜ - Azerbaycan'da yaşayan Türk vatandaşları, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitti.

Azerbaycan'da bulunan Türk vatandaşları, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitti. Oy kullanma işlemleri, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği ile Nahçıvan ve Gence başkonsolosluklarında kurulan sandıklarda yerel saatle 09.00'da başladı.

Oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, "Azerbaycan genelinde oy kullanma işlemi başladı. Az önce oyumuzu kullandık. Ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Malumunuz millet yasama ve yürütme yetkisini, iradesini oylarıyla belirlemektedir. Bu şekilde Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosu, Türkiye Büyük Millet Meclisi bu oylamalar neticesinde belirlenecektir. Azerbaycan'daki seçimlerin Nahçıvan'da, Gence'de ve Bakü'de bugün itibarıyla başladığını bir kez daha belirtmek isterim. Hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Seçimlerden dolayı heyecanlı olduklarını belirten Ramazan Karaşahin, "Heyecanla beklediğimiz 5 Mayıs'a vardık. Şükürler olsun ki Bakü'de bugün özgür irademizle vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. İnşallah 2 gün boyunca da bu oylamalar devam edecek. 7'sinde bildiğiniz gibi Bakü'de son oy kullanma tarihi. İnanıyoruz ki Türkiye için faydalı olacak. Bizim umudumuz o" diye konuştu.

Oyunu kullanan Fatih Uysal ise, "İnşallah vatanımız, milletimiz için hayırlı bir seçim olur. Teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Doğuma gittiği için ilk sıralarda oy veren Nihal Kılıç, "Bugün bizim oy kullanma günümüz. Müjdeli bir haberim var. Bunu konsolosluğa bildirmiştim. Doğuma gireceğim bugün. Gitmeden önce çocuklarımızın geleceği için oyumu kullanmak istedim. Teşekkür ediyorum herkese. Hayırlısı olur inşallah vatanımız, milletimiz, çocuklarımız için" dedi.

Azerbaycan'da 11 bin 43 kayıtlı seçmen bulunuyor

Azerbaycan'da Bakü Büyükelçiliğinde 7 bin 417, Gence Başkonsolosluğunda 2 bin 277, Nahçıvan Başkonsolosluğunda bin 349 olmak üzere toplam 11 bin 43 kayıtlı seçmen bulunuyor. Oy kullanma işleminin 09.00-21.00 saatleri arasında 7 Mayıs'a kadar devam edeceği Azerbaycan'da, oy kullanma işlemi tamamlandıktan sonra oy pusulaları mühürlü odada koruma altına alınacak ve 8 Mayıs'ta da Türkiye'ye gönderilecek.