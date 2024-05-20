Bakü'de Şehit Mübariz İbrahimov ve Ömer Halisdemir Futbol Turnuvası Düzenlendi

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de "İki Kahraman, Bir Turnuva: Şehit Mübariz İbrahimov ve Ömer Halisdemir" futbol turnuvası düzenlendi.

Azerbaycan Üniversiteleri Türk Öğrenciler Birliği (AZTÜRKBİR) tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen turnuvanın final maçını Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Yurdagül Aydoğan, MÜSİAD Azerbaycan Başkanı Reşad Cabirli ve Genç MÜSİAD Azerbaycan Başkanı Akif Başoğlu ile çok sayıda öğrenci izledi.

Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi'nin Şuşa ile Fuzuli takımları arasında gerçekleştirilen final karşılaşması, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Aydoğan'ın topa vurmasıyla başladı.

Karşılaşmayı kazanan Fuzuli takımı turnuvada birinci oldu.

Maçın ardından takımlara kupa ve madalyalarını Eğitim Müşaviri Aydoğan ile MÜSİAD Azerbaycan Başkanı Cabirli takdim etti.

Turnuvanın hem Türkiye hem de Azerbaycan için büyük önem taşıyan iki kahraman şehidin anısını yaşatmak ve gençlerin arasında dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendirmek amacıyla düzenlendiği bildirildi.