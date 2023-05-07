Azerbaycan'da Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy kullanma işlemi sona erdi

Azerbaycan'da, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı.

Azerbaycan'da, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği ile Nahçıvan ve Gence Başkonsolosluklarında oy verme işleminin yerel saatle 21.00'da sona ermesiyle sandıklar kapandı.

Kullanılan ve kullanılmayan oy pusulaları ve zarflar sandık kurulu üyeleri ve müşahitleri nezaretinde oy torbalarına konularak mühürlendi.

Oy torbaları da diplomatik torbalara konuldu ve Büyükelçilikte muhafaza altına alındı. Torbalar, yarın diplomatik kurye ile Türkiye'ye götürülecek.

Türk seçmenler, 14 Mayıs seçimleri kapsamında Bakü'de 9, Gence'de 3, Nahçıvan'da 3 olmak üzere toplam 15 sandıkta oy kullanmıştı.

Azerbaycan'da, Bakü Büyükelçiliğinde 7 bin 417, Gence Başkonsolosluğunda 2 bin 277, Nahçıvan Başkonsolosluğunda 1349 olmak üzere toplam 11 bin 43 kayıtlı seçmen bulunuyor.