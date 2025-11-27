Azerbaycan'da Türk Devletleri Teşkilatı Medya Forumu Gerçekleştirildi

Azerbaycan'da, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Medya Forumu gerçekleştirildi.

Azerbaycan Medya Kalkınma Ajansı tarafından Bakü'de düzenlenen etkinliğin açılışına, ev sahibi Azerbaycan'ın yanı sıra TDT üyesi Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve gözlemci ülke Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) yetkililer, medya temsilcileri ve uzmanlar katıldı.

Forum kapsamında, "Modern Dönemde Artan Küresel Enformasyon Tehditlerine Karşı Dayanıklı ve Önleyici Adımlar: Türk Devletlerinin Medya Ekosistemi Örneği" başlıklı panel düzenlendi.

Panelde, küresel enformasyon risklerinin hızla artması ve dezenformasyon kampanyalarının sınırları aşan şekilde yayılması karşısında, Türk devletlerinin medya ekosisteminde dirençliliğin güçlendirilmesinin stratejik bir zorunluluğa dönüştüğü vurgulandı.

Katılımcılar, bugünün enformasyon ortamında bilginin güvenilirliğinin değerlendirilmesi, eleştirel düşünme ve analitik becerilerin geliştirilmesi, dijital medya eğilimlerinin yakından takip edilmesi ile Türk devletleri arasında sürdürülebilir ve güvenli bir medya ekosisteminin oluşturulmasının özel önem taşıdığını ifade etti.

Ayrıca, ortak tarihi ve kültürel bağlara sahip Türk devletleri arasında medya alanındaki işbirliğinin derinleştirilmesi, ortak standartların oluşturulması ve karşılıklı deneyim paylaşımının teşvik edilmesinin, güncel tehditlere karşı etkin bir yanıt açısından kritik olduğu belirtildi.

Forum kapsamında "Dijital Medya Ortamında TDT Üyesi Ülkeler Arasındaki İşbirliği İmkanları" başlıklı ikinci oturum da gerçekleştirildi.

Bu oturumda, dijital enformasyon alanında yaşanan hızlı değişimlerin, TDT ülkeleri arasında daha esnek ve karşılıklı güvene dayalı işbirliği platformlarının oluşturulmasını gerekli kıldığı kaydedildi. Ortak dijital projelerin hayata geçirilmesi, bilgi akışının etkin yönetilmesi ve medya kuruluşları arasındaki bağların güçlendirilmesinin, üye ülkelerin iletişim kapasitesini artırabileceği ve bölgede ortak, dinamik bir medya alanının oluşmasına katkı sağlayacağı vurgulandı.

Öte yandan, TDT'nin Medya ve Enformasyon Çalışma Grubu'nun 12. toplantısı da gerçekleştirildi.

Toplantıda, TDT'nin ilgili alanda 2025 yılına yönelik Eylem Planı'nın uygulama durumu ele alınarak 2026 yılı için güncellenmesi üzerinde mutabakata varıldı.

Ayrıca, yarın yapılacak TDT medya ve enformasyondan sorumlu bakanları ve üst düzey yetkililerinin 7. toplantısının nihai bildiri taslağı üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu, bir sonraki toplantının yeri ve tarihine ilişkin teklifler değerlendirildi.