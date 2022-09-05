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Azerbaycan'da "TurAz Kartalı 2022" tatbikatı başladı

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Azerbaycan'da, Türk ve Azerbaycan Hava Kuvvetleri'nin ortak askeri tatbikatı başladı.

Azerbaycan'da, Türk ve Azerbaycan Hava Kuvvetleri'nin ortak askeri tatbikatı başladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gence şehrinde, "TurAz Kartalı 2022" ismi verilen tatbikatın resmi açılış töreni düzenlendi.

Gence Valisi Niyazi Bayramov ile Türk ve Azerbaycanlı subayların katıldığı törende İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı okundu, şehitler saygı duruşuyla anıldı.

Törende, tatbikatın amacı ve programıyla ilgili brifing verildi.

Tatbikatta iki ülke hava kuvvetlerinin ortak faaliyetlerinin planlanması, etkileşim ve muharebe koordinasyonunun araştırılması, arama ve kurtarma eylemlerinin uygulanması ve diğer görevler icra edilecek.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel

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