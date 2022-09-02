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Azerbaycan'da "TurAz Kartalı 2022" tatbikatı yapılacak

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Azerbaycan'da 'TurAz Kartalı 2022' tatbikatı yapılacak

Azerbaycan ve Türk Hava Kuvvetleri ortak askeri tatbikat gerçekleştirecek.

Azerbaycan ve Türk Hava Kuvvetleri ortak askeri tatbikat gerçekleştirecek.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "TurAz Kartalı 2022" ismi verilen tatbikatta yer alacak Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ve Türk savaş uçakları Azerbaycan'a geldi.

Tatbikatta iki ülke hava kuvvetlerinin ortak faaliyetlerinin planlanması, etkileşim ve muharebe koordinasyonunun araştırılması, arama ve kurtarma eylemlerinin uygulanması ve diğer görevler icra edilecek.

"TurAz Kartalı 2022", 5 Eylül'de başlayacak.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov - Güncel

Türk Hava Kuvvetleri Azerbaycan Güncel Haberler

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